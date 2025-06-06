السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

سائق ميكروباص ينهي حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري بالتبين

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 أقدم سائق سيارة ميكروباص في العقد الثالث من عمره على الانتحار بالقفز من أعلى كوبري بـمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

انتحار سائق ميكروباص بالتبين 

 تلقى قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة سائق سيارة ميكروباص في العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن سائق سيارة ميكروباص أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

 

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».


وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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إنتحار سائق ميكروباص بالتبين إنتحار سائق ميكروباص التبين محافظة القاهرة قسم شرطة التبين مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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