القبض على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل شاب طعنا بالسكين فى مشاجرة بـ منطقة الهرم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بشارع سهيل حمزة بمنطقة الهرم، ما أسفر عن مقتل شاب بدائرة قسم شرطة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بعدة طعنات، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بن مجموعة من الأشخاص فتطورت الى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مما أسفرعن مقتل المجنى عليه طعنا بسلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم الى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.