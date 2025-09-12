جمعوا مليون جنيه، ضبط مستريح جديد وشقيقه وسيدة بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين ، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم الترويج لشركات استثمارية تقدم أرباحا دورية بـ الجيزة، وتم ضبط المتهمين.

القبض على صاحب شركة و2 آخرين بالنصب على المواطنين بالجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص ، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم الترويج لشركات استثمارية تقدم أرباحا دورية بالجيزة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة ثان أكتوبر تلقي بلاغا من (3 أشخاص) بتضررهم من ( مالك الشركة المشار إليه بمقطع الفيديو، وشقيقه عضو مجلس إدارة بالشركة، والمديرة التنفيذية بذات الشركة ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (أكثر من مليون جنيه) بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار وامتناعهم عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط (مالك الشركة وشقيقه "لهما معلومات جنائية" والمديرة التنفيذية) وبحوزة الأول ( "مبلغ مالى، 6 سيارات" من متحصلات نشاطهم الإجرامى).



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.