ابنة مبارك المزعومة خلال التحقيق في قضية جديدة: واثقة من براءتي والحقيقة ستظهر

قالت مروة يسري: الشهيرة بـ ابنة مبارك": أنا واثقة أن الحقيقة ستظهر، ولم أكن على علم بتفاصيل الجلسة الأخيرة أو قرار المحكمة بحجز القضية للحكم"

قضية جديدة لـ ابنة مبارك

جاء ذلك اليوم، خلال حديثها مع المحامية هنادي حسان عضو هيئة الدفاع عنها، عقب خضوعها للتحقيق في قضية جديدة

وخضعت المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، للتحقيق في قضية جديدة تتعلق بالتهرب الضريبي على أرباح منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق "تيك توك".

وتم نقلها من محبسها إلى مقر التحقيقات وسط حراسة أمنية مشددة، وبمرافقة قوة من قسم شرطة المنتزه أول. وخلال التحقيقات، حضرت معها هنادي حسان، المحامية بالنقض عضو هيئة الدفاع عنها

عضو هيئة الدفاع تكشف التفاصيل

وأعربت هنادي حسان عن دهشتها من فتح التحقيق في قضية جديدة، مؤكدة أنها توجهت فور علمها بالأمر لحضور جلسات التحقيق مع موكلتها.

وأضافت المحامية هنادي حسان أنها أوضحت لموكلتها كل التطورات القانونية والقرارات الصادرة، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها الكاملة في فريق الدفاع واستمرار العمل على إثبات براءتها.

