الإنقاذ النهري يبحث عن ناجين في حادث سقوط سيارة ملاكي بملاحة العجيزي بطنطا

سقطت سيارة ملاكي داخل المياه بمنطقة ملاحة العجيزي المجاورة لسوق الإثنين بمدينة طنطا منذ قليل ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي المتواجدين في محيط الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث الجنائية وفرق الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث بدأت أعمال التمشيط والبحث داخل المياه للتأكد من وجود ناجين أو ضحايا محتملين داخل السيارة.

وأكد شهود عيان أن السيارة انزلقت بشكل مفاجئ نحو الملاحة فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولاتهم لانتشالها والبحث عن أي أشخاص بداخلها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة بينما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث لتنظيم حركة المواطنين والمركبات.

