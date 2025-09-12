الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإنقاذ النهري يبحث عن ناجين في حادث سقوط سيارة ملاكي بملاحة العجيزي بطنطا

سقوط سيارة ملاكي
سقوط سيارة ملاكي في ملاحة العجيزي

سقطت سيارة ملاكي داخل المياه بمنطقة ملاحة العجيزي المجاورة لسوق الإثنين بمدينة طنطا منذ قليل ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي المتواجدين في محيط الحادث.

حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف في الغربية

فرض كردون أمني حول المنزل المنهار في طنطا

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث الجنائية وفرق الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث بدأت أعمال التمشيط والبحث داخل المياه للتأكد من وجود ناجين أو ضحايا محتملين داخل السيارة.

 

وأكد شهود عيان أن السيارة انزلقت بشكل مفاجئ نحو الملاحة فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولاتهم لانتشالها والبحث عن أي أشخاص بداخلها.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة بينما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث لتنظيم حركة المواطنين والمركبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

فرض كردون أمني حول المنزل المنهار في طنطا

حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف في الغربية

انهيار منزل قديم في طنطا دون إصابات

حبس عاطل بتهمة التعدي على شخص بـ"شومة" في الغربية

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads