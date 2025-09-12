ضبط 6 شركات وهمية لاتهامهم بالنصب على راغبي السفر بالغربية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، في ضبط القائمين على إدارة 6 شركات غير مرخصة بمحافظة الغربية، تورطوا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بممارسة نشاط إجرامي، يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالسفر للخارج، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وهم 4 أشخاص وسيدتان (من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية).

وتم ضبط ما بحوزتهم من جوازات سفر، وطلبات توظيف وعقود عمل وهمية، وإعلانات خاصة بالشركات، و11 هاتفًا محمولًا و6 أجهزة حاسب آلي.

وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

