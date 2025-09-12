الجمعة 12 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط 6 شركات وهمية لاتهامهم بالنصب على راغبي السفر بالغربية

ضبط 6 شركات وهمية
ضبط 6 شركات وهمية للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، في ضبط القائمين على إدارة 6 شركات غير مرخصة بمحافظة الغربية، تورطوا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بممارسة نشاط إجرامي، يتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالسفر للخارج، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وهم 4 أشخاص وسيدتان (من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية).

مصرع 3 عناصر جنائية شديدة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعدة محافظات

تحرير 945 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتم ضبط ما بحوزتهم من جوازات سفر، وطلبات توظيف وعقود عمل وهمية، وإعلانات خاصة بالشركات، و11 هاتفًا محمولًا و6 أجهزة حاسب آلي.

وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

