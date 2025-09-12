القبض على عاطل متهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة محاسب بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل بسرقة حقيبة من داخل سيارة محاسب عن طريق كسر زجاج السيارة بمدينة حلوان.

فيديو سرقة حقيبة من داخل سيارة محاسب بحلوان

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من داخل سيارة عن طريق كسر زجاج السيارة بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم التوصل إلى مالك السيارة (محاسب – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وبسؤاله قرر بسرقة حقيبة بداخلها ملابس من داخل سيارته حال توقفها بدائرة قسم شرطة حلوان.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (الآداة المستخدمة فى الواقعة"مفك") وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر الزجاج”.

وأضاف بارتكابه واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وقيامه بالتخلص من الحقيبتين لخلوهما من أى مبالغ مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

