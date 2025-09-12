الجمعة 12 سبتمبر 2025
مصرع 3 عناصر جنائية شديدة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعدة محافظات

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة أمنية ناجحة في عدد من المحافظات، أسفرت عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

تفاصيل العملية الأمنية

 أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق محافظات مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمشاركة قوات الأمن المركزي، تم استهداف تلك البؤر، حيث أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظتي القليوبية والغربية، محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا (شروع في قتل – اتجار بالمخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – خطف – بلطجة)، وضبط باقي عناصر الشبكة الإجرامية.

 

وتم العثور بحوزتهم على أكثر من 311 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – إستروكس – هيدرو – شادو – هيروين – بودر)، و31 قطعة سلاح ناري تشمل (4 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 18 فرد خرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 46 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجريدة الرسمية
