أخبار مصر: وفيات ومصابون في انهيار عقار بأسيوط، أضخم حركة تنقلات حدثت فجرًا بالبترول، حريق يلتهم سيارات جراج بالشرقية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط صباح اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 حادثًا مأساويًّا بانهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في قرية كوم أبو شيل شرق الترعة، بالقرب من مدرسة إعدادية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال جثتين لا تزالان تحت الأنقاض.

حدث فجرًا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية قبل قليل حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة للبترول وعدة شركات.

سيارتان "اتعجنو" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

رصدت عدسة فيتو لحظة تصادم سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بأخرى ملاكي وتسببت في إصابة ركابها بطريق كورنيش المعادي، والذي تسبب في إحداث شلل مروري بالطريق.

بعد انفراد فيتو، الرياضة تستعد لفرض رقابة مالية على الأندية وضوابط لعقود اللاعبين

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، سوف يلزم الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، مع فرض رقابة مالية على الأندية فور تطبيق العمل بالقانون.

العربيات اتفحمت، حريق هائل داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بالشرقية (صور)

اندلع منذ قليل حريق داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن اشتعال 4 سيارات نقل بالكامل.

كأحجار الدومينو، نجاح عمليات زراعة "صمامات قلب طبيعية" لأطفال، ما علاقته بابتكار مجدي يعقوب

أكدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعانون عيوبًا خلقية تهدد حياتهم في صمامات القلب ولا تتوفر لهم قلوب من متبرعين، يمكنهم الاستفادة من عمليات زراعة قلب جزئية.

4 محافظات فقط تحت خط الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

إيران تبدأ أولى خطوات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

بدأ البرلمان الإيراني أولى خطوات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب طهران الكامل من المعاهدة.

زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية

طالب وسام عبد القادر، زوجة الفنان سامح حسين، متابعيها عبر "إنستجرام" الدعاء لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 21 مسجدا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 21 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 29 من أغسطس 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد 13 مسجدًا، وصيانة وتطوير 8 مساجد.

وسائل إعلام: مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة إسرائيلية على صنعاء

أكدت مصادر بمقتل رئيس حكومة جماعة "الحوثي" اليمنية أحمد غالب الرهوي، في قصف جوي إسرائيلي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.

بعد ساعتين من نهاية المباراة، إقالة مدرب بيشكتاش عقب الخروج من دوري المؤتمر الأوروبي

أقال نادي بيشكتاش إسطنبول التركي فجر اليوم الجمعة، مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير من مهامه بعد وقت وجيز من الإقصاء من سباق دوري المؤتمر الأوروبي على يد لوزان السويسري.

إصابة مندوب بهيئة قضايا الدولة بأزمة قلبية أثناء فرز الأصوات بالغربية

شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا مساء أمس حالة من الاستنفار بعد تعرض مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لأزمة قلبية مفاجئة أثناء متابعته أعمال فرز الأصوات في لجان انتخابات مجلس الشيوخ.

وصلت لضرب رئيس المجلس، الشيوخ المكسيكي يتحول إلى "حلبة مصارعة" بسبب أمريكا (فيديو)

تحول مجلس الشيوخ المكسيكي إلى حلبة مصارعة، حيث تبادل رئيسه ونواب آخرون الضرب والدفع والصراخ بعد نقاش حاد حول وجود قوات أمريكية في البلاد.

تامر حسني يلتقي الطفلة هايدي صاحبة تريند "الشيبسي" (فيديو)

التقى المطرب تامر حسني، الطفلة هايدي، صاحبة تريند “الشيبسي”، بعدما عبرت عن أمنيتها بمقابلته خلال أحد اللقاءات المصورة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها انطلاق الجولة الخامسة بالدوري المصري ومباريات الدوري السعودي والإسباني.

بعد 14 يوما من حملته، ترامب يعلن واشنطن خالية من الجريمة وأوباما يهاجمه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن أصبحت خالية من الجريمة بشكل أسرع بكثير من المقرر، بينما حذر الرئيس الأسبق باراك أوباما من الانزلاق نحو الاستبداد.

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انفراجة وشيكة في أزمة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

أكدت السلطات البرازيلية عودة المواطنة كارينا أيالين رايول باربوسا بعد قضائها 9 سنوات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "داعش" في سوريا والعراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.