كأحجار الدومينو، نجاح عمليات زراعة "صمامات قلب طبيعية" لأطفال، ما علاقته بابتكار مجدي يعقوب

أكدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعانون عيوبًا خلقية تهدد حياتهم في صمامات القلب ولا تتوفر لهم قلوب من متبرعين، يمكنهم الاستفادة من عمليات زراعة قلب جزئية.

وفي أول 19 مريضًا خضعوا لعمليات زراعة قلب جزئية باستخدام صمامات فقط من متبرعين، ظلت جميع الصمامات تعمل خلال فترة متابعة وصلت في المتوسط لـ6 أشهر، وفقا لتقرير نشر في دورية الجمعية الطبية الأمريكية من جراحين في جامعة ديوك.

وكان عمر أصغر مريض يومين فقط وقت الجراحة.

وحتى الآن، أفاد الباحثون أن الصمامات المزروعة تنمو مع نمو الأطفال.

وقال الدكتور جوزيف توريك الذي قاد الدراسة في بيان: "تظهر هذه الدراسة أن عملية زرع القلب الجزئية ليست مجرد نجاح بالمصادفة، وإنما خيار متعدد الجوانب يمكن استخدامه مع مجموعة من أمراض القلب".

وأضاف: "نرى الصمامات تنمو وتعمل بكفاءة، وتتطلب أدوية مثبطة للمناعة أقل من عمليات زراعة القلب الكامل. هذا إنجاز كبير لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم".

ولم يحتج أي من المرضى إلى إجراء إضافي لصمامات القلب الجديدة، ولم يتعرضوا لمضاعفات بسبب تثبيط المناعة.

وفي كثير من الحالات، تم إجراء العملية عبر ما يسمى بعمليات الزراعة على غرار أحجار الدومينو، إذ يتبرع الأطفال الذين خضعوا لعمليات زرع قلب كامل لأسباب غير مرتبطة بصمامات القلب بالصمامات القديمة القابلة للاستخدام إلى متلقي الزراعة الجزئية.

وقال مؤلفو الدراسة إنه ليس من الواضح بعد كيف سيكون حال المرضى وصماماتهم على مدى فترات أطول.

ولفت الباحثون إلى أنه رغم أن عملية زراعة القلب الجزئية لديها القدرة على توفير أنسجة حية ونامية، فإنها "ليست حلا سحريا، بل خطوة واعدة إلى الأمام تتطلب المزيد من العمل عليها".

ابتكار الدكتور مجدي يعقوب

تأتي هذه الدراسة بعد شهور من إعلان الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ابتكاره صمامات طبيعية تنمو بشكل طبيعي مدى الحياة.

وقال:"من 50 سنة وأنا بشتغل على الصمامات وأعرف جيدا ما هي تلك الصمامات، هناك وباء في الدول النامية والمتقدمة لمرض الصمامات، وهو يؤثر على الحياة ويقصر الحياة ويمثل معاناة للمرضى".



حياة نشطة وسعيدة مع صمامات مجدي يعقوب



وواصل:"طوال عمري وأنا أعلم جيدا أن الصمام الحي بيطول الحياة ويعطي حياة نشطة وكريمة ويزيد الحياة والسعادة والطاقة"، موضحًا:"الصمام الذي اكتشفناه يمكن أن يكبر وينمو مع الطفل وأي طفل لا يلزمه أكثر من عملية واحدة".

وأوضح: "لا يزال أمامنا وقت وأجرينا كل الاختبارات على الصمامات في المعمل ووضعنا الصمام في الأغنام واستغربنا جدا أن الصمام في ظرف شهر أصبح يجدد الخلايا وبيعمل كل ما يقوم به الصمام الطبيعي".



ولفت: "الصمام الذي توصلنا له يفرز إفرازات تؤثر على الجسم بطريقة فعالة جيدة وشيء غير معقول وسيكون له مفعول ضخم جدا على البشرية، ومن المتوقع في ظرف عام إلى عام ونصف أن يتم تفعيل تلك الصمامات على البشر من المرضى".

هدية مجدي يعقوب للإنسانية

وتابع: "ابتكار صمامات طبيعية تنمو بشكل طبيعي مدى الحياة هدية أريد أن أتركها للإنسانية وهي بمثابة خيال أصبح حقيقة، وأشعر بسعادة ضخمة بعد هذا الاكتشاف ولم أكن متوقعا أن يخلق الصمام خلايا وأعصابا جديدة من الجسم نفسه".

