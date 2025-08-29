إصابة مندوب بهيئة قضايا الدولة بأزمة قلبية أثناء فرز الأصوات بالغربية

شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا مساء أمس حالة من الاستنفار بعد تعرض مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لأزمة قلبية مفاجئة أثناء متابعته أعمال فرز الأصوات في لجان انتخابات مجلس الشيوخ.

وعلى الفور تدخلت الفرق الطبية الموجودة بمحيط مقر الفرز لتقديم الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة وسط حالة من القلق بين الحاضرين داخل القاعة.

وأكدت مصادر طبية بمحافظة الغربية أن حالته تخضع حاليًّا للمتابعة الدقيقة داخل المستشفى فيما تواصل اللجنة أعمال الفرز بشكل طبيعي.

