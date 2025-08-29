الجمعة 29 أغسطس 2025
إصابة مندوب بهيئة قضايا الدولة بأزمة قلبية أثناء فرز الأصوات بالغربية

شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا مساء أمس حالة من الاستنفار بعد تعرض مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لأزمة قلبية مفاجئة أثناء متابعته أعمال فرز الأصوات في لجان انتخابات مجلس الشيوخ.

الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

مصرع سيدة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في الغربية

وعلى الفور تدخلت الفرق الطبية الموجودة بمحيط مقر الفرز لتقديم الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة وسط حالة من القلق بين الحاضرين داخل القاعة.

وأكدت مصادر طبية بمحافظة الغربية أن حالته تخضع حاليًّا للمتابعة الدقيقة داخل المستشفى فيما تواصل اللجنة أعمال الفرز بشكل طبيعي.

