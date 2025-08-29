الجمعة 29 أغسطس 2025
تامر حسني يلتقي الطفلة هايدي صاحبة تريند "الشيبسي" (فيديو)

تامر حسني وهايدي،
تامر حسني وهايدي، فيتو

التقى المطرب تامر حسني، الطفلة هايدي، صاحبة تريند “الشيبسي”، بعدما عبرت عن أمنيتها بمقابلته خلال أحد اللقاءات المصورة.

 وسارع تامر بالرد عليها وعبر عن رغبته هو الآخر في لقائها، وتواصل معها أحد أفراد فريق العمل الخاص به، ودعاها لحضور حفل زفاف الذي يحييه نجم الجيل بالقاهرة.

 

وحرص "تامر" على لقاء “هايدي” قبل إحياء حفل الزفاف والتقط معها عددًا من الصور الفوتوغرافية، معبرًا عن إعجابه الكبير بتصرفها، والمواقف الذي أثبت فيه حبها للخير.

وكان نجم الجيل، كشف عن حبه الكبير لطفلة الشيبسي هايدي، التي ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتخلى عن كيس الشيبسي مقابل إعطاء فلوسه لرجل كبير في السن، وقرر تامر حسني أن يدعوها لحضور فرح أحد أصدقائه والغناء معًا.

 

تامر حسني يلبي طلب هايدي طفلة الشيبسي برؤيته


وأعاد الفنان تامر حسني نشر مقطع الفيديو من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقال: «يا هايدي أنا عايز أعزمك على حفلة.. بس اليومين دول مافيش حفلات.. فأنا بعزمك دلوقتي على فرح حد بعتبره أخويا.. النهارده بليل عشان نغني مع بعض.. لو وقتك يسمح يا أستاذة.. هبعتلك التفاصيل مع أستاذ مصطفى الراجل الشهم الجميل».

 

من جانب آخر يستعد النجمان تامر حسني وأحمد سعد لإحياء حفل غنائي مشترك في باريس قريبا، بالإضافة إلى حفلهما الآخر الذي قد تم الإعلان عنه مؤخرا في ألمانيا. 

 

حفل تامر حسني وأحمد سعد في باريس  

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنظمة لحفل تامر حسني وأحمد سعد موعد الحفل وطرح التذاكر في وقت لاحق.  

وكانت أغنية “حبك لو غلطة” للفنان تامر حسني من ألبومه الجديد “لينا معاد”، تصدرت قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك عقب طرحها خلال الأيام الماضية.

وتمكن الفنان تامر حسني من تحقيق رقم قياسي بأغنيته “لو حبك غلطة”، التى وصلت مشاهداتها الى ما يقرب من 16 مليون مشاهدة في شهر واحد.

 

وأغنية “حبك لو غلطة”، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع وميكس شريف مكاوي. 

