إيران تبدأ أولى خطوات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

بدأ البرلمان الإيراني أولى خطوات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب طهران الكامل من المعاهدة.

وأعلن نائب في "مجلس الشورى" الإيراني أن المشروع سيُرفع الجمعة على النظام الداخلي للبرلمان ليخضع في الجلسات العلنية للأسبوع المقبل للمسار القانوني الخاص بالمناقشة والتصويت، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

 

"آلية الزناد” الأوروبية ضد طهران

وقال حسين علي حاجي دليجاني، نائب رئيس "لجنة المادة 90"، في تصريح بشأن تفعيل “ آلية الزناد”،" الأوروبية ضد طهران: "كما كان متوقعًا، أعلنت الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل هذه الآلية".


وأضاف: "كما قلنا سابقًا، فإن هذه الدول كانت تطبق علينا تبعات آلية الزناد، بما فيها العقوبات، حتى قبل إعلانها الرسمي، وهذا ليس جديدًا".

وتابع حاجي دليجاني: "لدينا انتقاد جاد إزاء أداء الفريق الدبلوماسي ووزير الخارجية في التعامل مع هذه الدول الثلاث التي هي نفسها مصدر لكثير من المشكلات في العالم. لو لم تُجرَ تلك الاتصالات والمفاوضات غير المجدية، لما كنا اليوم أمام إعلان تفعيل آلية الزناد".

وأكد أن خطوة البرلمان "تمثل أبسط رد فعل أساسي من البرلمان تجاه ما حدث، وستتبعها إجراءات أخرى ستجعل الدول التي ضغطت لتفعيل آلية الزناد تندم"، وفق تعبيره.

وأوضح أنه "بعد الخطوة التي أقدمت عليها هذه الدول الثلاث لا معنى للتفاوض معها مطلقًا، لأن المفاوضات لا تزيدهم إلا جرأة"، مردفًا: "لقد شاهدنا نهج وزارة الخارجية وبعض من يكتبون البيانات، ولم يكن له أي نتيجة".

