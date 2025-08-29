العربيات اتفحمت، حريق هائل داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بالشرقية (صور)

اندلع منذ قليل حريق داخل جراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن اشتعال 4 سيارات نقل بالكامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من النجدة يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن احتراق 4 سيارات نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



