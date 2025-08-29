مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها انطلاق الجولة الخامسة بالدوري المصري ومباريات الدوري السعودي والإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي ضد ليفانتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد خيتافي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1

الاتحاد ضد إنبي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال ضد الرياض – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 1

الشباب ضد الخليج – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

التعاون ضد النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

السودان ضد السنغال – الساعة 6 مساء على قناة

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس ضد بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج ضد سانت باولي – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

العربي ضد أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الشحانية ضد الوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي ضد ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي ضد ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

