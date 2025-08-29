الجمعة 29 أغسطس 2025
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

طالب وسام عبد القادر، زوجة الفنان سامح حسين، متابعيها عبر "إنستجرام" الدعاء لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت وسام صورة تجمعها بزوجها سامح حسين وعبقت قائلة: اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وأن تعوّضهم خيرًا عن كل ألم ووجع... اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافى، وقرّ أعينهم بتمام شفائه.. اللهم آمين.

سامح حسين يطمئن جمهوره

وكان الفنان سامح حسين أعلن تعرضه لوعكة صحية وقال في  منشور على "فيسبوك" قال فيه "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ... اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا... ما أضعف الإنسان".

يترقب جمهور سامح حسين عرض فيلمه الكوميدي الجديد "تحت الطلب"، وسط أجواء من الحماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُنتظر أن يحمل الفيلم طابعًا كوميديًّا مميزًا، يقدم من خلاله سامح حسين مواقف طريفة بقالب مختلف.

ويشارك سامح حسين البطولة مجموعة من الوجوه الشابة والموهوبة، منهم: سارة الدرزاوي، سهيلة الأنور، محمد رضوان، لبنى الشيخ، محمد صفاء، محمد مصطفى. 

والفيلم من تأليف وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي.

 

آخر أعمال سامح حسين على الشاشة الكبيرة

يُذكر أن أحدث ظهور سينمائي للفنان سامح حسين كان من خلال فيلم "استنساخ"، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، وشاركه البطولة كل من هبة مجدي، محمد عز، وعدد من الوجوه الجديدة.

