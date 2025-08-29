الجمعة 29 أغسطس 2025
مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بأسيوط

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط صباح اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 حادثًا مأساويًّا بانهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في قرية كوم أبو شيل شرق الترعة، بالقرب من مدرسة إعدادية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال جثتين لا تزالان تحت الأنقاض.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانهيار العقار في تمام الساعة الثامنة إلا دقائق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتم استخراج 3 جثامين ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط تواجد فرق الإنقاذ التي تواصل أعمالها بحثًا عن مفقودين.

جهود الإنقاذ والإجراءات الأمنية

فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًّا بمحيط العقار المنهار حفاظًا على سلامة الأهالي، فيما تم إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي لحين انتهاء أعمال الفحص الفني من قبل لجنة هندسية للوقوف على أسباب الانهيار.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وهل يعود الانهيار إلى عيوب إنشائية أو مخالفات سابقة بالعقار.

استجابة عاجلة من السلطات

وجّهت الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع تداعيات الانهيار وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، فيما يجري حصر الخسائر وتقديم المساعدات الإنسانية للمصابين وذوي الضحايا.

