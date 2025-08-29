بعد انفراد فيتو، الرياضة تستعد لفرض رقابة مالية على الأندية وضوابط لعقود اللاعبين

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، سوف يلزم الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، مع فرض رقابة مالية على الأندية فور تطبيق العمل بالقانون.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية TeN: قانون الرياضة الجديد سيضع ضوابط جديدة خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف، وكذلك أسعار اللاعبين، فلن نسمح بتكرار ما كان يحدث في القانون السابق رقم 71 لسنة 2017، ولن نقبل أن يقوم أي نادٍ بتسجيل لاعب في فريقه مقابل عقد ضئيل، وفي المقابل يحصل اللاعب على أضعاف هذا الرقم، لذا فإن القانون الجديد وضع ضوابط جديدة خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف ولن يستطيع أي ناد الخروج عنها.

وكان زغلول صيام الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة وبوابة فيتو، أكد أن هناك تلاعبًا في عقود اللاعبين في الدوري المصري، مطالبا بضرورة تدخل الجهات المختصة لحل الأمر سريعًا.

وقال زغلول صيام في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "هناك تلاعب في عقود اللاعبين في الدوري المصري، وليس داخل النادي الأهلي فقط، هناك أندية أخرى".

وتابع: "من اليوم الأول وقلت إن تلك القضايا ليست مقتصرة على الأهلي فقط ولكن هناك العديد من عقود اللاعبين المتلاعب فيها".

عقد تريزيجيه مع الأهلي

وتابع: "عقد تريزيجيه في الأهلي كان 5 ملايين جنيه!! هل هذا طبيعي؟ ليس هناك أي شفافية والجميع يتلاعب في تلك القيمة، ودخلت على العديد من المواقع الأجنبية ليس بها صعوبة في تحديد قيمة العقود، مثل عقد محمد صلاح مع ليفربول 41 مليونًا و600 ألف دولار في الموسمين، والأمور طبيعية، عكس هنا، لا نكشف عن العقود".

نسبة اتحاد الكرة في عقود اللاعبين

وأكمل: "هناك حقوق لـاتحاد الكرة الذي يحصل على 4 % من قيمة عقود اللاعبين، وكذلك مصلحة الضرائب ويجب أن نضع ذلك في الحسبان، ويجب توريد ضريبة كسب الدخل، وتلك لا يقوم أي لاعب بتوريدها، وهذا خطأ كبير متواجد في الكرة المصرية".

وأضاف: "اتحاد الكرة له نسبة 4% من عقود اللاعبين، وهناك أيضًا القيمة الضريبية التي تذهب للدولة، وأعتقد أن الأندية تقوم بصياغة عقدين، عقد حقيقي وعقد آخر يقدم لاتحاد الكرة، حتى لا تدفع نسبة أكبر في الضرائب".

واختتم: "لا بد من وجود تحرك لإظهار العقود الحقيقة للاعبين، ويجب أن يكون هناك لجان مالية، ومكتب تقييم لعقود اللاعبين، حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

