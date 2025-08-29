وصلت لضرب رئيس المجلس، الشيوخ المكسيكي يتحول إلى "حلبة مصارعة" بسبب أمريكا (فيديو)

تحول مجلس الشيوخ المكسيكي إلى حلبة مصارعة، حيث تبادل رئيسه ونواب آخرون الضرب والدفع والصراخ بعد نقاش حاد حول وجود قوات أمريكية في البلاد.

وأمسك رئيس الحزب الثوري المؤسسي المعارض أليخاندرو مورينو، رئيس مجلس الشيوخ جيراردو فرنانديز نورونيا، وهو من حزب مورينا الحاكم، بعد أن انتهى المشرعون من غناء النشيد الوطني إيذانا بنهاية جلسة مساء الأربعاء.

قال مورينو مرارًا في الفيديو الذي بث مباشرة: "أطلب منك أن تسمح لي بالتحدث"، ليرد نورونيا قائلًا: "لا تلمسني".

وعندما حاول نورونيا الابتعاد، شوهد مورينو وهو يمسك به مرة أخرى، قبل أن يبدأ الاثنان في العراك ودفع بعضهما البعض، حتى أن مورينو صفع نورونيا على رقبته.

وعندما تدخل أحد مساعدي نورونيا أسقطه مورينو أرضا، وبينما حاول رئيس مجلس الشيوخ مغادرة المنصة دخل نائب آخر إلى المعركة وضربه.

وقال نورونيا خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث: "بدأ مورينو باستفزازي ولمسي وجذبي. ضربني على ذراعي وقال سأضربك ضربا مبرحا. سأقتلك".

وكتب مورينو على منصات التواصل الاجتماعي: "عندما تجاوز نورونيا الحدود كان يعلم تماما ما يفعله. سأرد دائما بحزم وبشجاعة ومن دون خوف للدفاع عن المكسيك".

The Mexican senate comes to blows after politicians disagree on using American military intervention to take out the cartels. pic.twitter.com/KHdesesaMT — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 28, 2025

وجاء الشجار في أعقاب نقاش متوتر، اتهم خلاله حزب مورينا الحاكم حزبين معارضين، بالدعوة إلى تدخل عسكري أمريكي في المكسيك، وهو ما نفاه كلا الحزبين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر عضو في مجلس الشيوخ من حزب "بان" المعارض على قناة "فوكس نيوز"، وقال إن "المساعدة من الولايات المتحدة لمحاربة عصابات المخدرات في المكسيك موضع ترحيب مطلق".

وأصبحت هذه القضية محل جدل حاد في المكسيك، بعد أن أفادت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أذن باستخدام القوة العسكرية لاستهداف عصابات المخدرات، التي تعتبر منظمات إرهابية في دول أميركا اللاتينية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ إنه سيدعو إلى جلسة طارئة اليوم الجمعة، وسيقترح طرد مورينو و3 نواب آخرين من حزب "بري" المعارض، نتيجة للشجار.

كما أكد نورونيا على منصة "إكس"، أنه رفع دعوى جنائية ضد مورينو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.