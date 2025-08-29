سيارتان "اتعجنو" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

رصدت عدسة فيتو لحظة تصادم سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بأخرى ملاكي وتسببت في إصابة ركابها بطريق كورنيش المعادي، والذي تسبب في إحداث شلل مروري بالطريق.

حادث كورنيش المعادي المروع (1) حادث كورنيش المعادي المروع (2) حادث كورنيش المعادي المروع (3)

ووثقت عدسة “فيتو” حجم الخسائر التي نتجت عن الحادث من تهشم السيارتين وتحطمهما، وقفْز المصابين بقوة الدفع من خارج السيارة الملاكي من شدة الاصطدام، والشلل المروري.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

ووقع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي بطريق كورنيش المعادي في الساعات الأولى من صباح اليوم أسفر عن وقوع إصابات وتهشم السيارتين، وجارٍ انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث.

حادث كورنيش المعادي المروع (4) حادث كورنيش المعادي المروع (5) حادث كورنيش المعادي المروع (6) حادث كورنيش المعادي المروع (7) حادث كورنيش المعادي المروع (1) حادث كورنيش المعادي المروع (2) حادث كورنيش المعادي المروع (3)

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من بوقوع حادث تصادم ومصابين بكورنيش المعادي وجار انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لرفع حطام السيارتين وسحبهما ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.