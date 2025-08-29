الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سيارتان "اتعجنو" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

لحظة تصادم سيارتين
لحظة تصادم سيارتين ملاكي بكورنيش المعادي،فيتو

رصدت عدسة فيتو لحظة تصادم سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بأخرى ملاكي وتسببت في إصابة ركابها بطريق كورنيش المعادي، والذي تسبب في إحداث شلل مروري بالطريق.

حادث كورنيش المعادي المروع (1)
حادث كورنيش المعادي المروع (1)
حادث كورنيش المعادي المروع (2)
حادث كورنيش المعادي المروع (2)
حادث كورنيش المعادي المروع (3)
حادث كورنيش المعادي المروع (3)

ووثقت عدسة “فيتو” حجم الخسائر التي نتجت عن الحادث من تهشم السيارتين وتحطمهما، وقفْز المصابين بقوة الدفع من خارج السيارة الملاكي من شدة الاصطدام، والشلل المروري.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

ووقع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي بطريق كورنيش المعادي في الساعات الأولى من صباح اليوم أسفر عن وقوع إصابات وتهشم السيارتين، وجارٍ انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث.

حادث كورنيش المعادي المروع (4)
حادث كورنيش المعادي المروع (4)
حادث كورنيش المعادي المروع (5)
حادث كورنيش المعادي المروع (5)
حادث كورنيش المعادي المروع (6)
حادث كورنيش المعادي المروع (6)
حادث كورنيش المعادي المروع (7)
حادث كورنيش المعادي المروع (7)
حادث كورنيش المعادي المروع (1)
حادث كورنيش المعادي المروع (1)
حادث كورنيش المعادي المروع (2)
حادث كورنيش المعادي المروع (2)
حادث كورنيش المعادي المروع (3)
حادث كورنيش المعادي المروع (3)

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من بوقوع حادث تصادم ومصابين بكورنيش المعادي وجار انتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لرفع حطام السيارتين وسحبهما ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو سيارات الإسعاف كورنيش المعادى

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads