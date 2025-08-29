وسائل إعلام: مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة إسرائيلية على صنعاء

أكدت مصادر بمقتل رئيس حكومة جماعة "الحوثي" اليمنية أحمد غالب الرهوي، في قصف جوي إسرائيلي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال مصدر يمني مقرب من عائلة الرهوي بحسب "سبوتنيك" إن مقاتلات جوية إسرائيلية قصفت خلال الساعات الماضية منزلا في منطقة حدة جنوبي صنعاء، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم رئيس حكومة "أنصار الله" أحمد غالب الرهوي وعدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون.

وأضاف أن الجماعة "تجري ترتيبات لإعلان خبر مقتل الرهوي"، وذلك بعد اختيارها رئيسا جديدا للحكومة، خلفا له عقب عام من تعيينه في 10 أغسطس الماضي.



وأمس الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "الحوثي" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.



قال مصدر يمني: "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".



وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم بشكل موجه بدقة هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".



وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".

وأضاق: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".



وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الغارات التي شنها على صنعاء في اليمن هدفها اغتيال قيادات سياسية من جماعة "أنصار الله"، مضيفة أن "بعض الهجمات في صنعاء استهدفت مبان يعتقد أن فيها قادة من جماعة "أنصار الله".



وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من قادة جماعة "أنصار الله" كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم.

