بعد ساعتين من نهاية المباراة، إقالة مدرب بيشكتاش عقب الخروج من دوري المؤتمر الأوروبي

النرويجي أولي جونار
النرويجي أولي جونار سولسكاير، فيتو

أقال نادي بيشكتاش إسطنبول التركي فجر اليوم الجمعة، مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير من مهامه بعد وقت وجيز من الإقصاء من سباق دوري المؤتمر الأوروبي على يد لوزان السويسري.

وخسر بيشكتاش مساء الخميس أمام لوزان (1 ـ 0) في إسطنبول ضمن مباراة الإياب من الدور الحاسم والأخير المؤهل لمرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم التعادل ذهابا في سويسرا (1 ـ 1) فإن بيشكتاش فشل في استغلال تلك النتيجة وخسر على قواعده بهدف دون رد كان كافيا لإقصاء الفريق من السباق الأوروبي في مرحلة مبكرة جدًّا.


 وبعد أقل من ساعتين من نهاية المباراة، أصدر الفريق التركي بيانًا أعلن فيه إقالة الجهاز الفني بقيادة سولسكاير.


وقال نادي بيشكتاش في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة "إكس": تم إنهاء عقدنا مع المدرب أولي جونار سولسكاير بناءً على قرار اتُّخذ في اجتماع مجلس الإدارة".

وتابع: "عقب الاجتماع، شكر رئيس مجلس إدارتنا، سردال أدالي، سولسكاير على خدماته حتى الآن، نقدم هذا بكل احترام لإعلام الجمهور".


وقاد المدرب النرويجي البالغ من العمر 52 عامًا بيشكتاش منذ 18 يناير الماضي وساهم في حصوله على المركز الرابع في الدوري التركي للموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي، خاض بيشكتاش مباراة واحدة في الدوري التركي الممتاز وفاز على يوبي سبور (2 ـ 1).

ads