الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، وزير البترول، فيتو

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية قبل قليل حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة للبترول وعدة شركات.

وجاءت التعيينات والتكليفات كالتالي:

وأمس التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول جهود إتاحة وتوفير المنتجات البترولية، وأوجه تعزيز استدامة الإمدادات الخاصة بها تلبية لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات التنموية والاستهلاكية.

وتناول المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، خطط التوسع في مختلف الأنشطة الخاصة بالبحث والاستكشاف، وجهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الواعد، تعظيمًا لما نمتلكه من فرص وإمكانات متاحة في مجالي البترول والغاز، لافتا في هذا الصدد، إلى ما تشهده هذه الفترة من تطورات في نشاط الشركات العالمية العاملة في مصر في هذا القطاع الحيوي.

 

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من نجاح حفر البئر الاستكشافي "شمال لوتس"، التابع لشركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية، باستثمارات من شركة "إيني" الإيطالية، وهو الذي من شأنه فتح المزيد من أوجه التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن جهود تعزيز أوجه الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلية، مستعرضا نتائج أعمال اللجنة المركزية التابعة لهيئة البترول والمتخصصة في الرقابة على حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية بمختلف أنحاء الجمهورية من خلال الحملات الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.


وجدد المهندس كريم بدوي، الإشارة إلى أن الهدف من الحملات الرقابية التي تتم، هو متابعة مختلف إجراءات وخطوات منظومة التوزيع والتداول للمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، وذلك بما يضمن تحقيق المزيد من الانضباط بالمنظومة، ومواجهة مختلف صور التلاعب أو المخالفات، فضلا عن العمل على رفع كفاءة ومستوى التشغيل، وتحقيق أعلى معايير السلامة، وذلك بما يضمن حماية المال العام وحقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات الهيئة العامة للبترول الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads