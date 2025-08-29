الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 21 مسجدا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 21 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 29  من أغسطس 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد 13 مسجدًا، وصيانة وتطوير 8 مساجد.

 

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى 121  

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى 121  مسجد من بينها 97 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و24 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13610 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و504 ملايين جنيه.
 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:


ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الشنيطي – مركز شبراخيت؛ ومسجد أبو ميرة بعزبة الشجر – مركز أبو حمص.
كما تم وتطوير وصيانة مسجد الإخلاص بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الشرقي بعزبة المأذون بقرية الشباسية – مركز دسوق؛ ومسجد الحلمية الجديدة بقرية الحلمية الجديدة – مركز الحامول.

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الغريب – العياط؛ ومسجد مستشفى بولاق – بولاق الدكرور.
كما تم تطوير وصيانة مسجد عين أبو سلومة بالباويطي – الواحات البحرية؛ ومسجد عين دريس – الواحات البحرية.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بقرية سعود – مركز الحسينية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بقرية أبو شلبي – مركز فاقوس؛ ومسجد التوبة بجزيرة الشافعي بقرية الصوفية – مركز أولاد صقر.

وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد فوزي بقرية المحاسنة الغربية – مركز جرجا؛ ومسجد الرحمة بقرية عرب الناقة – مركز جهينة.
كما تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع الشيخ فاضل  بقرية السلاموني – مركز أخميم.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد بني حماد بقرية بني حماد بالحواصلية – مركز المنيا.

وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية البهسمون – مركز إهناسيا.

وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد البخايتة بقرية المساوية – مركز إسنا.

وفي محافظة الدقهلية:
تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية ميت أبو الحارث – مركز أجا.

وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ شعيب بقرية هو – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة أسوان:
تم صيانة وتطوير مسجد الرضوان بالشماخية بالبصيلية بحري – مركز إدفو.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلِّين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

