أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد.. مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين.. انهيار جزئي لعقار في عين شمس
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد بالهرم
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة بمنطقة الهرم.
"عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين
قتل شاب فى العقد الثالث من عمره، وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بـمنطقة البدرشين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.
الضابط حطم زجاج السيارة بيده، تفاصيل "مطاردة هوليودية" لسائق متهور على كوبري أكتوبر (فيديو)
حادث كوبري أكتوبر، شهد كوبري أكتوبر، أمس الخميس، مشهدا حقيقيا يبدو للمواطنين بأنه أقرب للمشاهد السينمائية، وذلك بعدما انطلقت صافرات الإنذار إثر بلاغ عاجل لغرفة عمليات مرور القاهرة عن حادث تصادم مروع، سببه سائق سيارة فارهة قرر الهرب بسرعة جنونية.
4 آلاف دولار في اليوم، تفاصيل اتهام توك توكر بإدارة شبكة منافية للآداب
تجري جهات التحقيق في أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام التيك توكر فراولة وتفاحة بتشكيل شبكة منافية للآداب، وذلك بعد القبض عليهما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم المجتمع.
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على عاطل لمحاولته خطف هاتف مواطن بالأميرية (فيديو)
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بمنطقة الأميرية.
القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على الجلوس أمام عقار أحدهما في منطقة المطرية.
انهيار جزئي لعقار في عين شمس دون إصابات (صور)
شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق خاليين من السكان، دون وقوع أي خسائر بشرية.
القبض على البلوجر «فلاحة مصرية» لنشرها مقاطع خادشة للحياء
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط بلوجر صاحبة حساب “فلاحة مصرية” لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.
الداخلية تضبط مصنعًا لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بدون ترخيص بالقليوبية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بدون ترخيص بالقليوبية.
الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بقيمة 110 ملايين جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة وتُسفر عن مصرع عنصرين بمحافظتى الشرقية والدقهلية.
15 متهما بينهم 11 مسجلا، سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).
