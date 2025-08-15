أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الأسد.. مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين.. انهيار جزئي لعقار في عين شمس

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة بمنطقة الهرم.

قتل شاب فى العقد الثالث من عمره، وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بـمنطقة البدرشين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

حادث كوبري أكتوبر، شهد كوبري أكتوبر، أمس الخميس، مشهدا حقيقيا يبدو للمواطنين بأنه أقرب للمشاهد السينمائية، وذلك بعدما انطلقت صافرات الإنذار إثر بلاغ عاجل لغرفة عمليات مرور القاهرة عن حادث تصادم مروع، سببه سائق سيارة فارهة قرر الهرب بسرعة جنونية.



تجري جهات التحقيق في أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام التيك توكر فراولة وتفاحة بتشكيل شبكة منافية للآداب، وذلك بعد القبض عليهما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم المجتمع.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بمنطقة الأميرية.



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على الجلوس أمام عقار أحدهما في منطقة المطرية.

شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق خاليين من السكان، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط بلوجر صاحبة حساب “فلاحة مصرية” لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بدون ترخيص بالقليوبية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة وتُسفر عن مصرع عنصرين بمحافظتى الشرقية والدقهلية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.