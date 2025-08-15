القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا من والدته أمام مستشفى الدمرداش

قررت سيدة حماية زواجها المهدد بالطلاق بعد أن أجهضت مولودها، فخططت أن تخطف طفلا بدلا منه وتحرمه من أحضان أسرته.

ظلت السيدة تترقب ظهور أي طفل رضيع تحمله أمه أمام مستشفى الدمرداش بـ منطقة الوايلي، حتى أن شاهدة سيدة تحمل طفلا رضيعا فذهب لها مسرعه بحجة مساعدتها لدخول المستشفى، وأخذت الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، مستغلة انشغال والدته للحظات.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الحقيقة، من تحديد مكان السيدة وإعادة الطفل إلى أحضان أمه، واعترفت المتهمة بجريمتها، مبررة فعلتها خوفا من زوجها بعد إن أجهضت مولودها.

إختطاف طفل رضيع بالوايلي

كان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من سيدة تفيد قيام أخرى بخطف رضيعها من أمام مستشفى الدمرداش بدائرة القسم، وأضافت أن سيدة عرضت عليها المساعدة، ثم غافلتها وفى لحظات اختفت ومعها الرضيع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية السيدة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة وبعها الطفل الرضيع، وتم إعادة الرضيع إلى أحضان والدته، وبمواجهة المتهمة أقرت أنها أجهضت مولودها وخوفا من زوجها لجأت لخطف الطفل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.