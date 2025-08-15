الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

15 متهما بينهم 11 مسجلا، سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

الداخلية تضبط 15
الداخلية تضبط 15 شخصًا لاستغلال الأطفال الأحداث في التسول

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).

تفاصيل الواقعة

 ضُبط برفقة المتهمين 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالبيع والتسول، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي، ما يعكس خطورة استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و178 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الإجراءات القانونية 

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية لضمان حمايتهم ورعايتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستغلال الأحداث التسول بيع قسري الداخلية المصرية مباحث رعاية الأحداث حماية الاطفال القاهرة الامن العام

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و178 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حبس سائق توك توك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بكفر الشيخ

الأمن يضبط 6 أشخاص لتعطيلهم المرور وحمل أسلحة بيضاء بموكب زفاف

القبض على البلوجر البرنسيسة نوجا لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة بلطجة بسلاح أبيض في كفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لأشخاص مقيدة في سيارات نقل حال سيرها بالمنوفية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد ميكروباص عمدًا بعدد من الأشخاص

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads