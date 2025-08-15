15 متهما بينهم 11 مسجلا، سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).

تفاصيل الواقعة

ضُبط برفقة المتهمين 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالبيع والتسول، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي، ما يعكس خطورة استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله في إحدى دور الرعاية لضمان حمايتهم ورعايتهم.

