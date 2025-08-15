القبض على البلوجر «فلاحة مصرية» لنشرها مقاطع خادشة للحياء

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط بلوجر صاحبة حساب “فلاحة مصرية” لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وتم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، تبين فحصه فنيًا احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.