القبض على البلوجر «فلاحة مصرية» لنشرها مقاطع خادشة للحياء

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط بلوجر صاحبة حساب “فلاحة مصرية” لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وتم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، تبين فحصه فنيًا احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

ضبط شخصين يروجان المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

نص تقرير المعمل الكيماوي لمخدرات ضبطت بحوزة عاطل في السلام

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للواقعة.

