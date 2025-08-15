الجمعة 15 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على عاطل لمحاولته خطف هاتف مواطن بالأميرية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بمنطقة الأميرية. 
 

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة. 


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة )، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهران بمقطع الفيديو.

 


تم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
 

