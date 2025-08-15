مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالمهندسين

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بشارع أحمد عرابي بـمنطقة المهندسين، وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة.

مصرع شخص بالمهندسين

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين سقوطه من الطابق الخامس فى ظروف غامضة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

