الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و178 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 115
الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية

 تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114515 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حبس سائق توك توك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بكفر الشيخ

 فحص السائقين وتعاطي المخدرات

 وتم فحص 2673 سائقًا، وأسفرت التحاليل عن إيجابية 178 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة، وذلك ضمن جهود الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات وحماية الطرق.

 

حملات على الطريق الدائري الإقليمي

 كما واصلت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1056 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل مخالفة تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما فحص 188 سائقًا، تبين إيجابية 12 حالة تعاطٍ لمخدرات، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 17 حكمًا، مع التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية الحملات المرورية تجاوز السرعة الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية ضبط المخالفين

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حبس سائق توك توك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بكفر الشيخ

الأمن يضبط 6 أشخاص لتعطيلهم المرور وحمل أسلحة بيضاء بموكب زفاف

القبض على البلوجر البرنسيسة نوجا لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة بلطجة بسلاح أبيض في كفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لأشخاص مقيدة في سيارات نقل حال سيرها بالمنوفية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد ميكروباص عمدًا بعدد من الأشخاص

الداخلية تضبط 3 صانعات محتوى ومالك كافيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور (فيديو)

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads