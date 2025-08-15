الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و178 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114515 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص السائقين وتعاطي المخدرات

وتم فحص 2673 سائقًا، وأسفرت التحاليل عن إيجابية 178 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة، وذلك ضمن جهود الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات وحماية الطرق.

حملات على الطريق الدائري الإقليمي

كما واصلت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1056 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل مخالفة تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما فحص 188 سائقًا، تبين إيجابية 12 حالة تعاطٍ لمخدرات، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 17 حكمًا، مع التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.