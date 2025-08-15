الجمعة 15 أغسطس 2025
الضابط حطم زجاج السيارة بيده، تفاصيل "مطاردة هوليودية" لسائق متهور على كوبري أكتوبر (فيديو)

ضابط شجاع أوقف سائقًا
ضابط شجاع أوقف سائقًا متهورًا بيده العارية أعلى كوبري أكتوبر

حادث كوبري أكتوبر، شهد كوبري أكتوبر، أمس الخميس، مشهدا حقيقيا يبدو للمواطنين بأنه أقرب للمشاهد السينمائية، وذلك بعدما انطلقت صافرات الإنذار إثر بلاغ عاجل لغرفة عمليات مرور القاهرة عن حادث تصادم مروع، سببه سائق سيارة فارهة قرر الهرب بسرعة جنونية.
 

دقائق قليلة كانت كافية لتحويل كوبري أكتوبر إلى ساحة مطاردة مثيرة، رجال المرور نصبوا الحواجز الحديدية في محاولة لإغلاق الطريق، لكن السائق المتهور كان يهرب بسرعة صادمة، ويهدد حياة كل من حوله.

 

وفيما كانت أنفاس المارة محبوسة، وعيونهم تترقب ما يحدث، شق الصفوف النقيب عمر توفيق الضابط بمرور القاهرة، والذي قرر أن يضع نهاية لهذه الفوضى قبل أن تتحول لكارثة، اقترب بخطوات حاسمة من السيارة، ثم وبيديه العاريتين حطم زجاج شباك السيارة، وأمسك بمفاتيح السيارة ليوقفها وسط صرخات وذهول المواطنين، غير آبه بالدماء التي تتساقط من يده.
 

ضابط شجاع أوقف سائقًا متهورًا بيده العارية أعلى كوبري أكتوبر
ضابط شجاع أوقف سائقًا متهورًا بيده العارية أعلى كوبري أكتوبر

عقب القبض على قائد السيارة، وقف النقيب عمر توفيق على أحد جوانب كوبر 6 أكتوبر وحوله المواطنين ويده تنزف وملابسه مغطاة بالدماء والغبار، ولكن فى عينه بريق انتصار صامت، لإنقاذه أرواح المواطنين.

ضابط شجاع أوقف سائقًا متهورًا بيده العارية أعلى كوبري أكتوبر
ضابط شجاع أوقف سائقًا متهورًا بيده العارية أعلى كوبري أكتوبر

حادث كوبري أكتوبر 

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بـ كوبري أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين بمنطقة الأزبكية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

ضابط شجاع أوقف سائقًا متهورًا بيده العارية أعلى كوبري أكتوبر
ضابط شجاع أوقف سائقًا متهورًا بيده العارية أعلى كوبري أكتوبر


‏وتبين من الفحص أن المتهم كان يقود بسرعة جنونية، ما أسفر عن تهشم عدة سيارات وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين على الكوبري، قبل أن تتمكن الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة من ملاحقته وضبطه.

‏وأشارت التحريات الأولية إلى أن قائد السيارة حاول الهروب فور وقوع الحادث، إلا أن يقظة القوات المنتشرة على طول الطريق حالت دون تمكنه من الفرار، حيث جرى محاصرته وإيقافه بالقوة، وسط متابعة دقيقة لحركة المرور تجنبًا لوقوع حوادث أكبر.

‏جرى التحفظ على السائق والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الكوبري، في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة.

