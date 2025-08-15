الجمعة 15 أغسطس 2025
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بالطابق السابع في المعادي

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق السابع في أحد العقارات مكون من 11 طابقا بالقرب من مسجد الكويتي بـ منطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة بالمعادي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالقرب من مسجد الكويتي بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق السابع في أحد العقارات مكون من 11 طابق بالقرب من مسجد الكويتي بمنطقة المعادي.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

