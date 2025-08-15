القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على الجلوس أمام عقار أحدهما في منطقة المطرية.

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بدون إصابات بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص ونجليه، بحوزتهم "2 سلاح أبيض") طرف ثان: (شخصان) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.



وتمكن رجال المباحث من طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب اعتراض الطرف الثانى على جلوس أحد أفراد الطرف الأول أمام مدخل العقار الخاص به تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

