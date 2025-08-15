الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على الجلوس أمام عقار أحدهما في منطقة المطرية.

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بدون إصابات بالقاهرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص ونجليه، بحوزتهم "2 سلاح أبيض")  طرف ثان: (شخصان) جميعهم مقيمين بدائرة القسم. 


وتمكن رجال المباحث من طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب اعتراض الطرف الثانى على جلوس أحد أفراد الطرف الأول أمام مدخل العقار الخاص به تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو مشاجرة بالاسلحة البيضاء بالمطرية فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء مشاجرة بالاسلحة البيضاء بالمطرية مشاجرة بالأسلحة البيضاء مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة المطرية

مواد متعلقة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب يثير الذعر بالخصوص والأمن يضبط المتهمين

القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في آخر بكوم أمبو بعد مشاجرة أمام محطة وقود

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

تشكيل مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

خدمات

المزيد

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

هل يمكن سداد مديونية البطاقات من الحساب في بنك مصر؟

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بمواجهة ظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads