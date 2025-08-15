الداخلية تضبط مصنعًا لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بدون ترخيص بالقليوبية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو زعبل بالقليوبية لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية باستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيدًا لترويجها في الأسواق.

نتائج الضبط

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، كما تم ضبط قرابة 35 طن مواد خام ومنتج نهائي للمنظفات والمطهرات المغشوشة، مُصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات تحمل أسماء شركات وهمية

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمصنع لضمان حماية المستهلكين وضبط السوق

