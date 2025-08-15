الجمعة 15 أغسطس 2025
حوادث

4 آلاف دولار في اليوم، تفاصيل اتهام توك توكر بإدارة شبكة منافية للآداب

التحقيق في الواقعة
تجري جهات التحقيق في أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام  التيك توكر فراولة وتفاحة بتشكيل شبكة منافية للآدب ، وذلك بعد القبض عليهما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم المجتمع.


وكشفت التحقيقات حول الواقعة،  أن التيك توكرز فراولة وتفاحة كونا شبكة منافية للآداب  مع أشخاص من دول عربية. 

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين تتواصلا ن مع الزبائن هاتفيا، وتم الاتفاق على مبلغ 4 آلاف دولار في اليوم. 

 

وبفحص هواتفهما المحمولة وجدت رسائل ومحادثات تبين أن التيك توكرز فراولة وتفاحة تستقطبان شبابا يحملون جنسيات إحدى الدول العربية لارتكاب أعمال منافية للآداب مقابل مبلغ مالي 4 آلاف دولار.

 

