الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين يروجان المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

ضبط شخصين يروّجان
ضبط شخصين يروّجان المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين عاطلين – أحدهما له معلومات جنائية – مقيمين بالجيزة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قيامهما بترويج المخدرات أثناء استقلالهما دراجة نارية.

ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

 

 وضُبط بحوزتهما كمية من مخدر الآيس، وفرد محلى، وسلاح أبيض، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تجارة المخدرات ضبط المخدرات الجيزة المخدرات على السوشيال ميديا الايس الدراجه الناريه السلاح الابيض الامن العام

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 17 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

الداخلية تضبط مصنعًا لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بدون ترخيص بالقليوبية

الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بقيمة 110 ملايين جنيه

15 متهما بينهم 11 مسجلا، سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

ضبط مصنعين ومخزن للسلع المغشوشة والمقلدة في القليوبية

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و178 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حبس سائق توك توك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

ريبيرو يفاجئ الجميع داخل معسكر الأهلي قبل صدام فاركو

تصل إلى 8 آلاف جنيه، أسعار علب حلاوة المولد 2025 في الأسواق

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ دار الإفتاء تُجيب

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads