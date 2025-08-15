ضبط شخصين يروجان المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين عاطلين – أحدهما له معلومات جنائية – مقيمين بالجيزة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قيامهما بترويج المخدرات أثناء استقلالهما دراجة نارية.

وضُبط بحوزتهما كمية من مخدر الآيس، وفرد محلى، وسلاح أبيض، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

