انهيار جزئي لعقار في عين شمس دون إصابات (صور)

شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق خاليين من السكان، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة عين شمس، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وأكدت المعاينة عدم وجود مصابين أو محتجزين، فيما تم تأمين محيط العقار ورفع آثار الانهيار، مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

