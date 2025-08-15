انهيار جزئي لعقار في عين شمس دون إصابات (صور)

شهدت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق خاليين من السكان، دون وقوع أي خسائر بشرية.

عقار عين شمس المنهار

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة عين شمس، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

انهيار عقار بعين شمس

وبالفحص تبين سقوط جزء من العقار المكون من 4 طوابق خاليين من السكان، بحارة مسجد الإمام علي متفرع من شارع السيد أحمد بمنطقة عين شمس الشرقية، وأن الانهيار اقتصر على جزء من الواجهة الأمامية.

وأكدت المعاينة عدم وجود مصابين أو محتجزين، فيما تم تأمين محيط العقار ورفع آثار الانهيار، مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

