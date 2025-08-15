الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بقيمة 110 ملايين جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة وتُسفر عن مصرع عنصرين بمحافظتى الشرقية والدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعات مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، قيام عدة بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات تجارة مواد مخدرة وسلاح وبلطجة وسرقة بالإكراه بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها.

نتائج الضبط والتعامل الأمني

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية، وضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة ("حشيش – آيس – هيروين") و63 ألف قرص مخدر، و47 قطعة سلاح نارى تشمل: 19 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش – 8 طبنجات – 15 فرد خرطوش.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 110 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ومصادرة المضبوطات لضمان تنفيذ أحكام القانون

