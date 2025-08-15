الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بقيمة 110 ملايين جنيه

مصرع عنصرين إحراميين
مصرع عنصرين إحراميين وضبط آخرين فى مواجهات مع تجار المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة والأسلحة وتُسفر عن مصرع عنصرين بمحافظتى الشرقية والدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعات مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، قيام عدة بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات تجارة مواد مخدرة وسلاح وبلطجة وسرقة بالإكراه بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها. 

 نتائج الضبط والتعامل الأمني

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية، وضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة ("حشيش – آيس – هيروين") و63 ألف قرص مخدر، و47 قطعة سلاح نارى تشمل: 19 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش – 8 طبنجات – 15 فرد خرطوش.

ضبط مصنعين ومخزن للسلع المغشوشة والمقلدة في القليوبية

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و178 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 110 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ومصادرة المضبوطات لضمان تنفيذ أحكام القانون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط بؤر إجرامية المخدرات الأسلحة النارية مصرع عناصر خطرة الشرطة المصرية الشرقية الدقهلية مكافحة المخدرات الامن العام

مواد متعلقة

ضبط مصنعين ومخزن للسلع المغشوشة والمقلدة في القليوبية

الداخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و178 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حبس سائق توك توك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بكفر الشيخ

الأمن يضبط 6 أشخاص لتعطيلهم المرور وحمل أسلحة بيضاء بموكب زفاف

القبض على البلوجر البرنسيسة نوجا لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

الأمن يكشف ملابسات فيديو واقعة بلطجة بسلاح أبيض في كفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لأشخاص مقيدة في سيارات نقل حال سيرها بالمنوفية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

ضبط المتهمين في حادث مطاردة طبيبة وأسرتها على طريق أبو حماد بالشرقية

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

بدر عبد العاطي.. يعرف متى يتكلم ومتى يفرض الصمت

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads