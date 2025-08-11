الإثنين 11 أغسطس 2025
حريق يلتهم شقة سكنية فى البدرشين

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

 نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـ منطقة البدرشين دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالبدرشين

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق شقة بالبدرشين حريق شقة البدرشين الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية منطقة البدرشين

