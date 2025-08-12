الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

دخل لسرقتها فأعجبته، حبس لص تحرش بفتاة أثناء نومها داخل شقة بأكتوبر

متهمة - صورة أرشيفية،
متهمة - صورة أرشيفية، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس على لص تحرش بفتاة أثناء نومها داخل شقة تسلل لسرقتها بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تحرش شخص بفتاة أثناء محاولته سرقتها

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بابلاغ فتاة بتعرضها للتحرش داخل غرفة نومها بعدما فوجئت بوجود شخص داخل الغرفة يلامس أجزاء حساسة من جسدها أثناء نومها وعندما شعرت به صرخت واستغاثت بالجيران ففر هاربًا. 

 

انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن المتهم مسجل خطر تسلل إلى الشقة ليلا لسرقتها، وخلال تفتيشه للغرف فوجئ بوجود فتاة تبلغ من العمر 27 عاما نائمة في غرفتها، فاقترب منها وتحرش بها، لتستيقظ وتصرخ، ما دفعه للهرب على الفور.

 

القبض على المتهم بأكتوبر 

نجحت مباحث أكتوبر في تحديد هوية المتهم وألقت القبض عليه، وتبين أنه مسجل خطر في عدة قضايا سرقة بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

