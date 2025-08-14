لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص يقود سيارة فارهة ماركة "رانج روفر"، عقب محاولته الفرار بعد اصطدامه بعدد من السيارات الخاصة أثناء سيره أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة الأزبكية.

حادث كوبري أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بـ كوبري أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين بمنطقة الأزبكية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.



‏وتبين من الفحص أن المتهم كان يقود بسرعة جنونية، ما أسفر عن تهشم عدة سيارات وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين على الكوبري، قبل أن تتمكن الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة من ملاحقته وضبطه.

‏

‏وأشارت التحريات الأولية إلى أن قائد السيارة حاول الهروب فور وقوع الحادث، إلا أن يقظة القوات المنتشرة على طول الطريق حالت دون تمكنه من الفرار، حيث جرى محاصرته وإيقافه بالقوة، وسط متابعة دقيقة لحركة المرور تجنبًا لوقوع حوادث أكبر.

‏

‏جرى التحفظ على السائق والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الكوبري، في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة.

