"عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

قتل شاب فى العقد الثالث من عمره، وأصيب 2 أخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة البدرشين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين وسقوط قتيل وإصابات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

و بالفحص تبين مصرع شاب فى العقد الثالث من عمره وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط المشاجرة لتحديد هوية المتورطين فيها.

وبإجراء التحريات تبين إن مشادة كلامية نشبت بين عدد من السيدات من العائلتين تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها رجال العائلتين مما أسفرعن مقتل شاب وإصابة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وإقتيادهم الى ديوان المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

