أخبار الحوادث اليوم: القبض على صانعة المحتوى هبة طارق.. ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول.. ومصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط سيدتين تحملان جنسية دول أجنبية بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع الأول.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على صانعة المحتوى هبة طارق لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط استوديو تسجيل صوتي مخالف بالجيزة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



كشكول سارة خليفة يكشف المتهمين وأرقام هواتفهم وحساباتهم البنكية، والمنتجة: مش بتاعي

كشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير لكشكول تم العثور عليه أثناء القبض على المنتجة والمذيعة سارة خليفة والمتهمة بالاشتراك مع 27 آخرين في تصنيع وجلب المواد المخدرة أنها سجلت فيه أسماء المتهمين وأرقام هواتفهم وأرقام الحسابات البنكية الخاصة.

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يزعم قيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة بجوار أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة.

تمكنت الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 104,930 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاطه في تجارة المخدرات.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على المواطنين لتحقيق أرباح مادية، متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

كشفت المنتجة والمذيعة سارة خليفة، والمتهمة بالاشتراك مع 27 آخرين في جلب وتصنيع المواد المخدرة، عن تفاصيل حياتها اليومية خلال تحقيقات النيابة العامة.

