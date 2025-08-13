الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.



كما تم ضبط آخرين وبحوزتهم 551 كيلو مخدرات و30 بندقية خرطوش و4 بنادق آلية، طبنجة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم على عدد منهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار فى المواد المخدرة، سلاح بدون ترخيص، خطف" ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية) وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 551 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، إستروكس، أيس، هيروين، شادو، بودر" – 35 قطع سلاح نارى " 30 بندقية خرطوش - 4 بنادق آلية، طبنجة " )، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (74) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

