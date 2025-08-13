الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 74 مليون جنيه في القليوبية

مصرع 5 عناصر إجرامية
مصرع 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات

لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.


كما تم ضبط آخرين وبحوزتهم  551 كيلو مخدرات و30 بندقية خرطوش و4 بنادق آلية،  طبنجة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه.   

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

تفاصيل حريق داخل مستشفى حلوان العام

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم على عدد منهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار فى المواد المخدرة، سلاح بدون ترخيص، خطف" ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.  

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية) وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 551 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، إستروكس، أيس، هيروين، شادو، بودر" – 35  قطع سلاح نارى " 30 بندقية خرطوش - 4 بنادق آلية،  طبنجة " )، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (74) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية غير المرخصة الأسلحة النارية الأمن المركزى الذخائر غير المرخصة المواد المخدرة قطاع الأمن المركزي قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

مواد متعلقة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

تفاصيل حريق داخل مستشفى حلوان العام

حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و190 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في آخر بكوم أمبو بعد مشاجرة أمام محطة وقود

حملة أمنية فى أسوان لضبط حائزى الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية

أخبار الحوادث اليوم.. ملابسات فيديو لسيدة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء بدمياط.. تطور جديد في اتهام لاعب الكرة رمضان صبحي بالتزوير.. العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads