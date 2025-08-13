ضبط 104 ألف مخالفة مرورية و184 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تمكنت الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 104,930 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

184 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

كما تم فحص 2,622 سائقًا تبين إيجابية 184 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وعلى صعيد محاور الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 1,117 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 167 سائقًا تبين إيجابية 14 حالة تعاطي مواد مخدرة، وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 26 حكمًا، مع التحفظ على 3 مركبات لمخالفاتها لقوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار استمرار الحملات المرورية لضبط الانضباط والحد من المخالفات على الطرق.

