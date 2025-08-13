ضبط سيدتين أجنبيتين تديران شقة دعارة بالتجمع الأول

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط سيدتين تحملان جنسية دول أجنبية بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى التجمع الأول.

ضبط سيدتين تحملان جنسية أجنبية بإدارة شقة للدعارة بالتجمع الأول

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية") بإدارة مسكن إحداهن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.

إدارة شقة للدعارة التجمع الأول

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

