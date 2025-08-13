سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات وترويجها في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحيرة، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على المواطنين لتحقيق أرباح مادية، متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة من العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التقليد، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من الغش والتزوير.

