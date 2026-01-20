18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء: إن مصر دفعت الثمن جراء بناء سد النهضة.

ترامب: مصر دفعت الثمن جراء بناء سد النهضة

وأضاف ترامب: منظمة الصحة العالمية فاسدة ومستمرون في إعادة بناء الجيش الأمريكي.

وتابع ترامب: أعدت بناء الجيش خلال رئاستي الأولى.

ترامب: أوقفنا تأشيرات الدخول لداعمي حركتي حماس والجهاد

واستطرد أوقفنا تأشيرات الدخول لداعمي حركتي حماس والجهاد، ويجب أن أحصل على جائزة نوبل عن كل حرب أوقفتها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": قمنا بعمل رائع في سوريا، وكانت هناك محاولة هروب من سجن –الشدادي- وكان السجناء أوروبيين وأوقفت ذلك أمس.

وتابع ترامب فى تعليقه للصحيفة الأمريكية: عملنا مع الحكومة والرئيس بسوريا، وقبضنا على السجناء وهم من أخطر الإرهابيين وكلهم من أوروبا.

وكان مسؤول أمريكي قال فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء: ‌إن نحو 200 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي فروا من ‍سجن الشدادي السوري أمس الاثنين، بعد مغادرة حراس من قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد"، إلا أن قوات الحكومة ‌السورية عاودت القبض على الكثير منهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.