بمضبوطات 62 ألف عبوة، ضبط عناصر جنائية بالإسكندرية والبحيرة لترويجهم السجائر المهربة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر جنائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لقيامهم بجلب كميات من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم 62,470 عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتها بقصد الترويج والاتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.

