حوادث

بمضبوطات 62 ألف عبوة، ضبط عناصر جنائية بالإسكندرية والبحيرة لترويجهم السجائر المهربة

ضبط عناصر جنائية
ضبط عناصر جنائية بالإسكندرية والبحيرة، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر جنائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لقيامهم بجلب كميات من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم 62,470 عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتها بقصد الترويج والاتجار.

سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات وترويجها في البحيرة

ضبط عنصر جنائي بأسيوط لغسل 35 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.

